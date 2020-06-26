Фитнес-центры и бассейны Подмосковья откроются 1 июля

Эпидемиологическая обстановка в Московской области позволяет открыть спортивные объекты с 1 июля, сообщил министр спорта региона Роман Терюшков. Так, на следующей неделе начнут работать фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

На первых порах все эти объекты будут работать с ограничениями. По словам Терюшкова, будет установлен лимит максимальной загрузки (25%), сохранено требование соблюдать социальную дистанцию. На одной легкоатлетической дорожке или дорожке в бассейне должно быть не более двух человек, число участников групповых тренировок ограничено двадцатью.

В Московской области с 25 июня открылись торговые центры, за исключением располагающихся в них кинотеатров и фудкортов. В пятницу свои двери для прихожан открыли храмы Подмосковья.

В Москве фитнес-клубы возобновили прерванную из-за пандемии коронавируса работу во вторник, 23 июня.

