Фитнес-центры и бассейны Подмосковья откроются 1 июля
Эпидемиологическая обстановка в Московской области позволяет открыть спортивные объекты с 1 июля, сообщил министр спорта региона Роман Терюшков. Так, на следующей неделе начнут работать фитнес-центры, бассейны и спортивные площадки, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
На первых порах все эти объекты будут работать с ограничениями. По словам Терюшкова, будет установлен лимит максимальной загрузки (25%), сохранено требование соблюдать социальную дистанцию. На одной легкоатлетической дорожке или дорожке в бассейне должно быть не более двух человек, число участников групповых тренировок ограничено двадцатью.
В Московской области с 25 июня открылись торговые центры, за исключением располагающихся в них кинотеатров и фудкортов. В пятницу свои двери для прихожан открыли храмы Подмосковья.
В Москве фитнес-клубы возобновили прерванную из-за пандемии коронавируса работу во вторник, 23 июня.
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