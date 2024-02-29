Финансист посоветовала россиянам брать отпуск в июле и октябре

Она обратила внимание, что в июле и октябре нет праздничных дней. В месяцы, когда они есть, брать отпуск невыгодно, предупредила эксперт.

Моргунова объяснила, что по закону количество выходных и праздничных дней не влияет на размер заработной платы.

«Сотрудник получит одинаковый оклад и в месяце, где много праздничных дней - например, в январе, - и в месяце, где их нет, например, в октябре 2024-го», - цитирует эксперта «Газета.Ru».

Как сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), отельеры Таиланда предложили россиянам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, отмечает «Радиоточка НСН».

