Финансист посоветовала россиянам брать отпуск в июле и октябре
Сотрудникам, которые не хотят потерять в деньгах из-за отпуска, лучше всего отправляться на отдых в июле и октябре. Об этом рассказала эксперт по финансам, сооснователь интернет-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова.
Она обратила внимание, что в июле и октябре нет праздничных дней. В месяцы, когда они есть, брать отпуск невыгодно, предупредила эксперт.
Моргунова объяснила, что по закону количество выходных и праздничных дней не влияет на размер заработной платы.
«Сотрудник получит одинаковый оклад и в месяце, где много праздничных дней - например, в январе, - и в месяце, где их нет, например, в октябре 2024-го», - цитирует эксперта «Газета.Ru».
Как сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР), отельеры Таиланда предложили россиянам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, отмечает «Радиоточка НСН».
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