Фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получил продолжение

В США 18 марта на телеканале Channel 4 выйдет продолжение нашумевшего фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне и его связи с несовершеннолетними, сообщает Deadline.

Бывшая жена Майкла Джексона заявила в своих мемуарах, что артист был девственником до 35 лет

Новая документальная лента под названием «Покидая Неверленд — 2: Пережить Майкла Джексона» расскажет о попытках бывших несовершеннолетних получить компенсацию и рассказать всю правду о произошедшем с ними в поместье певца.

Картина снята автором первого фильма «Покидая Неверленд» Дэном Ридом. При этом, телеканал HBO отказался участвовать в разработке продолжения.

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ФОТО: Соцсети
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