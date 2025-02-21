Фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получил продолжение
В США 18 марта на телеканале Channel 4 выйдет продолжение нашумевшего фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне и его связи с несовершеннолетними, сообщает Deadline.
Новая документальная лента под названием «Покидая Неверленд — 2: Пережить Майкла Джексона» расскажет о попытках бывших несовершеннолетних получить компенсацию и рассказать всю правду о произошедшем с ними в поместье певца.
Картина снята автором первого фильма «Покидая Неверленд» Дэном Ридом. При этом, телеканал HBO отказался участвовать в разработке продолжения.
Ранее Леди Гага повторила уникальное достижение Майкла Джексона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Папа Римский Франциск может отречься от престола
- Диетолог призвала ограничивать потребление фруктов при похудении
- Минобороны: ВС РФ освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
- Песков: Конкретики по встрече Путина и Трампа нет
- СКР приостановил расследование нападения на журналистку и адвоката в Грозном
- Задержан советник ростовского губернатора Гончаров
- Песков заявил, что замены ООН в настоящее время не существует
- МИД: Россия прекратила прием запросов Литвы об истребовании личных документов
- В гимназии Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах
- Лукашенко: США могут попробовать столкнуть Россию и Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru