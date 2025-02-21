Фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получил продолжение

Новая документальная лента под названием «Покидая Неверленд — 2: Пережить Майкла Джексона» расскажет о попытках бывших несовершеннолетних получить компенсацию и рассказать всю правду о произошедшем с ними в поместье певца.

Картина снята автором первого фильма «Покидая Неверленд» Дэном Ридом. При этом, телеканал HBO отказался участвовать в разработке продолжения.

Ранее Леди Гага повторила уникальное достижение Майкла Джексона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

