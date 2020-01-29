Фигуранты дела о пытках в колонии Ярославля признали вину

29 января 202012:03

Двое бывших сотрудников пенитенциарного учреждения Ярославля, исправительной колонии №1 Владислав Писаревский и Роман Оныпа признали вину по делу об избиении осуждённых. Об этом они заявили в ходе заседания суда. После этого судья принял решение рассматривать дело в особом порядке, передает ТАСС.

Этим бывшим работникам ИК-1, а также Максиму Яблокову предъявлено обвинение в избиении троих осуждённых, отбывавших наказание. События относятся к 2016 году, отмечает RT.

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Яблоков также проходит обвиняемым по делу об избиении летом 2017 года заключённого ИК-1 Евгения Макарова. Именно видео с его избиением вызвало широкий общественный резонанс и привело к отставкам в системе ФСИН и открытию уголовных дел.

Всего на скамье подсудимых оказались 14 бывших сотрудников ИК-1. Дело рассматривает Заволжский районный суд Ярославля.

15 января вынесен первый приговор – бывшему заместителю начальника оперативного отдела колонии Сергею Ефремову. Он проведет в заключении 4 года.

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ФОТО: pixabay.com
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