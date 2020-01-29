Фигуранты дела о пытках в колонии Ярославля признали вину

Двое бывших сотрудников пенитенциарного учреждения Ярославля, исправительной колонии №1 Владислав Писаревский и Роман Оныпа признали вину по делу об избиении осуждённых. Об этом они заявили в ходе заседания суда. После этого судья принял решение рассматривать дело в особом порядке, передает ТАСС.

Этим бывшим работникам ИК-1, а также Максиму Яблокову предъявлено обвинение в избиении троих осуждённых, отбывавших наказание. События относятся к 2016 году, отмечает RT.