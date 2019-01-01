Федосеева-Шукшина подаст в суд на «Крота» из-за отравления Бари Алибасова

Семья продюсера и шоу-мена Бари Алибасова собирается подать в суд на производителя средства для прочистки труб «Крот». Об этом рассказал официальный представитель Алибасова Вадим Горжанкин. Он уточнил, что с иском в суд намерена обратиться супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина, сообщает РИА ФАН. Предполагается, что ответчиком по делу станет ООО «АМС Медиа», производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка».

По словам Горожанкина, сумму компенсации потерпевшая сторона определит позднее. Семья надеется, что в результате судебной тяжбы они смогут уберечь многих людей от подобных трагических случайностей.

Семья Алибасова считает, что вина за то, что продюсер перепутал химический раствор с йогуртом, лежит на производителе «Крота», сообщает АГН «Москва». Родственники 73-летнего продюсера отметили, что у него плохое зрение, в связи с чем и произошел несчастный случай.

Сейчас Бари Алибасов находится в НИИ имени Склифосовского. По последним данным, врачи подключили его к искусственной вентиляции легких. Шоу-мен введен в состояние медикаментозного сна.

