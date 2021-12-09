Федерация мигрантов: В Россию летит 200 самолетов в неделю с мигрантами
Вадим Коженов отметил, что количество трудовых мигрантов в России восстановилось до уровня 2019 года.
Большие инфраструктурные проекты и курьерские службы привлекают все большее количество трудовых мигрантов, что приводит к дефициту рабочей силы, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«По моим примерным прикидкам, сейчас летит где-то 200 самолетов в неделю из стран Центральной Азии сюда, но опять же кто-то уезжает. В целом я считаю, что количество мигрантов полностью восстановилось до допандемийного уровня. Но за счет того, что у нас огромное количество мигрантов забрала на себя реновация и очень выросшие за пандемию курьерские службы, то количество, которое у нас было к концу 2019 года, оно сейчас примерно такое же, но дефицит все равно сохраняется», - рассказал он.
На сегодняшний день средняя зарплата мигрантов в России составляет 47 тысяч рублей, желаемый заработок приближается к 77 тысячам, заявил Вадим Коженов в пресс-центре НСН ранее.
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