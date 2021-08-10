ФБК признали террористами

Фонд борьбы с коррупцией (запрещен в России, признан иноагентом) и Фонд защиты прав граждан (запрещен в России, признан иноагентом) включены в список экстремистских организаций. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

До этого Минюст внес в список запрещенных организаций ФБК и Штабы Навального (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом).

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» смысл признания ФБК экстремистской организацией.

