ФБК признали террористами
Фонд борьбы с коррупцией (запрещен в России, признан иноагентом) и Фонд защиты прав граждан (запрещен в России, признан иноагентом) включены в список экстремистских организаций. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.
До этого Минюст внес в список запрещенных организаций ФБК и Штабы Навального (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом).
Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» смысл признания ФБК экстремистской организацией.
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