В Госдуме объяснили смысл признания ФБК экстремистской организацией

Мосгорсуд объявил ранее признанные иноагентами Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает это решение обоснованным.

«У меня нет этих материалов, но, по всей видимости, были признаки экстремистской деятельности: высказывания, призывы. Мне трудно представить, чтобы беспочвенно и бездоказательно были приняты решения на этот счет», - рассказал Выборный.

Политик объяснил, чего добились власти, объявляя структуры Алексея Навального сначала иноагентскими, а затем - экстремистскими.

«У нас очень лояльное законодательство, но если кто-то выстраивает недружественную политику в отношении России, действует вне рамок правового поля, то страна точно не будет играть по их правилам. Наши граждане должны знать, с кем имеют дело. Мы называем, кто есть кто на самом деле - и де-факто, и де-юре. По крайней мере, наши граждане должны понимать, с кем имеют дело, чтобы объективно анализировать информацию, которую получают от данной организации. Сегодня сформировался мощный запрос на справедливые решения и на объективную информацию. Если я смотрю американскую или британскую газету, то я это учитываю, понимая, что сейчас идет антироссийская пропаганда, и воспринимаю такую информацию критически. Мы хотим объективного отношения к нам, а информация, которую мы получаем от иноагентов и нежелательных организаций, финансируется из-за рубежа. Кто финансирует, тот и заказывает музыку», - отметил политик.