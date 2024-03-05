ФАС намерен начать проверки «Яндекс Такси»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена проверить «Яндекс Такси», пишет ТАСС со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского.
По его словам, компания занимает 80% рынка. Причиной предстоящих проверок станет нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке.
«Есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей, порядком расчета вознаграждения и платы», — добавил Шаскольский.
Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что ФАС собственноручно сделала из «Яндекс Такси» монополиста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru