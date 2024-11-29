Фадеев раскритиковал массовую гормональную диагностику женщин в Москве
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил с критикой в адрес массовой гормональной диагностики женщин фертильного возраста в Москве, сообщает РБК.
Он заявил, что анализ антимюллерового гормона (АМГ), проводившийся с сентября, является избыточным и не дает полноценной информации о репродуктивном здоровье.
Фадеев отметил, что такой тест, предназначенный для оценки способности яичников производить качественные яйцеклетки, не имеет смысла в массовом порядке. По его мнению, достаточно было бы провести анализ на небольшой выборке людей.
Он также подчеркнул, что результаты анализа не всегда являются точными, а сам процесс диагностики демонстрирует недостаточно уважительное отношение к пациентам, передает «Радиоточка НСН».
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