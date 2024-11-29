Фадеев раскритиковал массовую гормональную диагностику женщин в Москве

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил с критикой в адрес массовой гормональной диагностики женщин фертильного возраста в Москве, сообщает РБК.

Он заявил, что анализ антимюллерового гормона (АМГ), проводившийся с сентября, является избыточным и не дает полноценной информации о репродуктивном здоровье.