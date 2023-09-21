Глава СПЧ Фадеев: Каналы в мессенджерах не вытеснят СМИ

Информационные каналы в мессенджерах вряд ли вытеснят традиционные СМИ, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Об этом он заявил на полях форума «Вся Россия - 2023», передает ТАСС.

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«Каналы в мессенджерах берут информацию из СМИ, без нее они просто перестанут существовать», — отметил Фадеев.

В то же время председатель СПЧ призвал подумать о регулировании таких каналов по примеру средств массовой информации. Фадеев задался вопросом, должны ли эти ресурсы брать на себя «не только права, но и обязанности СМИ».

«Но это рабочий вопрос, никто ограничивать их деятельность не собирается», — добавил глава СПЧ.

Ранее Фадеев призывал проанализировать работу Telegram-каналов и при выявлении значительного количества нарушений думать об их введении «в законодательное поле, подобное СМИ», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МессенджерыСМИСПЧВалерий Фадеев

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