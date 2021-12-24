Facebook заплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов
Компания Facebook уже заплатила 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Отмечается, что общий размер санкции, наложенной на организацию, составляет 83 миллиона рублей.
Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал Google за систематическое неудаление запрещенной информации на сумму более 7,2 миллиардов рублей.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил, что закон о «приземлении» IT-компаний позволит отстаивать права российских пользователей, а также поможет в борьбе с неправомерным контентом.
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