Facebook не получил отсрочки в уплате штрафов от РКН
Таганский суд Москвы отказал американской корпорации Facebook в отсрочке выплаты штрафов за неудаление запрещенного в России контента.
«Интерфакс» передает, что приставы уже получили материалы для принудительного взыскания с американской корпорации 17 миллионов рублей.
Отмечается, что мировой судья отказал в «удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей». Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
С 11 февраля 2021 года общая сумма штрафов в отношении компании от Роскомнадзора составила 80 миллионов рублей. По данным РКН, социальные сети, принадлежащие компании, не удаляли призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.
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