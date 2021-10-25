Facebook не получил отсрочки в уплате штрафов от РКН

Таганский суд Москвы отказал американской корпорации Facebook в отсрочке выплаты штрафов за неудаление запрещенного в России контента.

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«Интерфакс» передает, что приставы уже получили материалы для принудительного взыскания с американской корпорации 17 миллионов рублей.

Отмечается, что мировой судья отказал в «удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей». Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

С 11 февраля 2021 года общая сумма штрафов в отношении компании от Роскомнадзора составила 80 миллионов рублей. По данным РКН, социальные сети, принадлежащие компании, не удаляли призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.

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ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
ТЕГИ:РоскомнадзорШтрафFacebook
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