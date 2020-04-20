Центр Кантора обеспокоен прославлением нацизма на Украине
Количество серьёзных, в том числе насильственных инцидентов на почве антисемитизма в мире в 2019 году возросло на 18%, с 387 случаев за предыдущий год до 456. Об этом сообщается в ежегодном докладе Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете. Так, стало больше пострадавших от физического насилия (22% случаев), подвергаются нападениям объекты частной собственности (24%), следует из отчёта.
Согласно докладу, случаи проявления антисемитизма фиксируются в некоторых странах на постсоветском пространстве. Это, в частности, Литва и Украина. Так, в Литве националистическая риторика и прославление нацистских деятелей отрицательно влияет на сохранение памяти о Холокосте, а на Украине фиксируются акты вандализма в отношении еврейской собственности и словесные нападки на евреев.
«Прославление нацизма как часть антисоветской, националистической исторической памяти вызывает всё большую обеспокоенность», - говорится в документе.
В России Центр Кантора регистрирует незначительное количество антисемитских инцидентов. Однако, несмотря на меры властей против проявлений антисемитизма и языка ненависти, еврейская община в крупных городах всё же отмечает подобные инциденты, указывается в докладе.
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