Центр Кантора обеспокоен прославлением нацизма на Украине

Согласно докладу, случаи проявления антисемитизма фиксируются в некоторых странах на постсоветском пространстве. Это, в частности, Литва и Украина. Так, в Литве националистическая риторика и прославление нацистских деятелей отрицательно влияет на сохранение памяти о Холокосте, а на Украине фиксируются акты вандализма в отношении еврейской собственности и словесные нападки на евреев.

«Прославление нацизма как часть антисоветской, националистической исторической памяти вызывает всё большую обеспокоенность», - говорится в документе.

В России Центр Кантора регистрирует незначительное количество антисемитских инцидентов. Однако, несмотря на меры властей против проявлений антисемитизма и языка ненависти, еврейская община в крупных городах всё же отмечает подобные инциденты, указывается в докладе.

