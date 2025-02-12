Естественная убыль населения в Санкт-Петербурге превысила 30%
Естественная убыль населения в Санкт-Петербурге в 2024 году превысила 30%, сообщило издание РБК со ссылкой на руководителя Петростата Александра Кукушкина.
На 10 родившихся в Северной столице в 2024 году приходилось 13 умерших, при этом рождаемость сократилась с 8,6 человека до 8,5 человека на 1 000 человек, а смертность увеличилась с 10,5 человека до 11,1 человека.
Еще хуже положение в Ленинградской области — здесь рождаемость достигла 5,8 человека на 1 000 человек, смертность составила 11 человек на 1 000 человек, а на 10 родившихся человек, согласно статистике, приходится сразу 19 умерших.
Кукушкин назвал сложившуюся динамику тревожной.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на крайне низком уровне — 1,4. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке дронов в Белгородской области ранена супружеская пара
- В Израиле отказ ХАМАС от обмена заложников назвали возвращением к войне
- Глава Пентагона назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года
- Рютте допустил, что членство Украины в НАТО не будет условием мира
- Рособрнадзор: Тесты по русскому для детей мигрантов будут готовы к апрелю
- Хавьер Бардем и Эми Адамс сыграют в новом сериале «Мыс страха»
- Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии
- Естественная убыль населения в Санкт-Петербурге превысила 30%
- СМИ: Племянника актрисы Варнавы задержали по подозрению в соучастии мошенничестве
- Продюсер Максим Фадеев назвал новый состав SEREBRO золотым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru