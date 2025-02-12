Естественная убыль населения в Санкт-Петербурге превысила 30%

На 10 родившихся в Северной столице в 2024 году приходилось 13 умерших, при этом рождаемость сократилась с 8,6 человека до 8,5 человека на 1 000 человек, а смертность увеличилась с 10,5 человека до 11,1 человека.

Еще хуже положение в Ленинградской области — здесь рождаемость достигла 5,8 человека на 1 000 человек, смертность составила 11 человек на 1 000 человек, а на 10 родившихся человек, согласно статистике, приходится сразу 19 умерших.

Кукушкин назвал сложившуюся динамику тревожной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на крайне низком уровне — 1,4. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

