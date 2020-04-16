Еще 189 человек вылечились от коронавируса в Москве

В российской столице выздоровели еще 189 человек, у которых диагностировали коронавирус. Такие данные привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394», - сказала она, отметил, что это — хорошая динамика, передает RT.

После лечения люди проходят специальное исследование, которое подтверждает отсутствие у них коронавируса.

В зависимости от состояния, пациенты проходят лечение либо дома, либо в стационаре.

