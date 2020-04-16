Еще 189 человек вылечились от коронавируса в Москве
В российской столице выздоровели еще 189 человек, у которых диагностировали коронавирус. Такие данные привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394», - сказала она, отметил, что это — хорошая динамика, передает RT.
После лечения люди проходят специальное исследование, которое подтверждает отсутствие у них коронавируса.
В зависимости от состояния, пациенты проходят лечение либо дома, либо в стационаре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru