Бывший участник КВН Кулик заявил, что телеигра деформирует чувство юмора

Актер, сценарист и блогер Евгений Кулик заявил, что КВН деформирует чувство юмора. По его словам, участие в проекте позволяет лучше понять, каким должен быть юмор в формате эстрадных выступлений.

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«Ты не понимаешь, куда камеру поставить, чтобы снять крупняк, у тебя таких мыслей нет, комедия работает на крупняках», - пояснил он в подкасте блогера Амирана Сардарова.

Как добавил Кулик, он когда-то случайно стал участником КВН, поскольку члены команды института, в котором он учился, попросили его поддержать их на выступлении.

Ранее писатель-сатирик Семен Альтов рассказал «Радиоточке НСН», что КВН стал традицией для телезрителей, а для его участников - школой жизни и даже ключом к женским сердцам.

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ФОТО: РИА Новости
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