Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за последствий iPhone

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что считает основателя Apple Стива Джобса вредной фигурой для общества, сравнив его с Адольфом Гитлером. Об этом он заявил в ходе научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».

По мнению Эрнста, влияние iPhone негативно сказывается на человеческих отношениях, поскольку смартфоны привели к ослаблению личных связей. Он пояснил, что люди все реже навещают родственников, предпочитая звонки личным встречам.