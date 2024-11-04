Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за последствий iPhone
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что считает основателя Apple Стива Джобса вредной фигурой для общества, сравнив его с Адольфом Гитлером. Об этом он заявил в ходе научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».
По мнению Эрнста, влияние iPhone негативно сказывается на человеческих отношениях, поскольку смартфоны привели к ослаблению личных связей. Он пояснил, что люди все реже навещают родственников, предпочитая звонки личным встречам.
Научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» открылся в Москве в понедельник на базе Национального центра «Россия».
В церемонии принял участие первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко, который отметил, что в Россию для участия в мероприятии прибыли представители более 100 стран, чтобы обсудить перспективы человечества, передает «Радиоточка НСН».
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