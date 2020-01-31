«Ересь и самодурство». Глава Крыма готов лично уволить главу горсовета Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил возмущение решением председателя Керченского городского совета Маи Хужиной отозвать свою просьбу об уходе с должности после скандала с блокадниками и хлебом. Это «ересь» и «самодурство», написал руководитель республики в Facebook.
Аксёнов сообщил, что, как только узнал о таком шаге Хужиной, он созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным. Глава Крыма предупредил, что, если его требование об увольнении чиновницы не будет выполнено уже сегодня, то в ближайший понедельник он лично проведёт в городе внеочередную сессию городского совета, на которой «поставит точку в этом вопросе».
«Посмотрим, где они смогут после этого работать», - цитирует заключительную фразу Аксёнова Газета.ру.
Ранее глава Крыма охарактеризовал как «дикую» историю с поздравлением блокадников города. Он потребовал уволить чиновниц, принимавших участие в акции, а также исключить их из партии «Единая Россия», отмечает «Свободная пресса».
Общественное возмущение вызвали кадры, на которых керченские чиновницы пришли к блокадницам в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
После бурной реакции граждан пресс-секретарь горсовета Керчи пояснила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.
На фоне скандала Хужина и ее заместитель Лариса Щербула приняли решение об отставке, однако затем глава горсовета передумала.
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