«Ересь и самодурство». Глава Крыма готов лично уволить главу горсовета Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил возмущение решением председателя Керченского городского совета Маи Хужиной отозвать свою просьбу об уходе с должности после скандала с блокадниками и хлебом. Это «ересь» и «самодурство», написал руководитель республики в Facebook.

Аксёнов сообщил, что, как только узнал о таком шаге Хужиной, он созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным. Глава Крыма предупредил, что, если его требование об увольнении чиновницы не будет выполнено уже сегодня, то в ближайший понедельник он лично проведёт в городе внеочередную сессию городского совета, на которой «поставит точку в этом вопросе».

«Посмотрим, где они смогут после этого работать», - цитирует заключительную фразу Аксёнова Газета.ру.