NYP: В Нью-Йорке сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой
Нашествие странных насекомых зафиксировали в Нью-Йорке, происходящее сравнили с «библейской чумой». Об этом пишет New York Post.
По данным издания, город заполонили «крошечные крылатые насекомые» зеленого цвета.
«Жители сравнивают нашествие с "библейской чумой"», — говорится в материале.
Эксперты отмечают, что насекомые — один из видов тли.
В Сети пользователи в шутку сравнили происходящее в Нью-Йорке с «казнями египетскими», напомнив, что ранее США накрыл смог из-за лесных пожаров в Канаде. Юзеры шутят, что происшествия — намек на «зловещий конец».
Ранее геологическая служба США выяснила, что Нью-Йорк начал уходить под воду из-за большого количества небоскребов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ежегодно город проседает на один-два миллиметра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru