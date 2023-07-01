NYP: В Нью-Йорке сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой

По данным издания, город заполонили «крошечные крылатые насекомые» зеленого цвета.

«Жители сравнивают нашествие с "библейской чумой"», — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что насекомые — один из видов тли.

В Сети пользователи в шутку сравнили происходящее в Нью-Йорке с «казнями египетскими», напомнив, что ранее США накрыл смог из-за лесных пожаров в Канаде. Юзеры шутят, что происшествия — намек на «зловещий конец».

Ранее геологическая служба США выяснила, что Нью-Йорк начал уходить под воду из-за большого количества небоскребов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ежегодно город проседает на один-два миллиметра.

