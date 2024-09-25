«Премии вместо штрафов»: Буцкая о поддержке беременных сотрудниц работодателями

«Во всем, что касается абортов, мы должны быть максимально тактичны, а с другой стороны, должны показывать максимальную поддержку, как женщине, ее семье, так и работодателю. Я за те законы, которые поддерживают работодателей, оказывающих поддержку сотрудникам с семейными обязанностями. Именно так они называются. В некоторых регионах ЦФО, например, во Владимирской и Липецкой областях уже приняты законы, которые поддерживают работодателей-лидеров ЭКГ-рейтинга региона. ЭКГ – это экология, кадры, государство. Это когда компания поддерживает тот регион, в котором она работает, как на уровне защиты природы, так и на уровне, самое главное, поддержки своих сотрудников. Сейчас эти компании вносят огромный вклад в будущее страны. Например, с точки зрения материнского капитала, который платят работодатели. Он может быть и 200 тысяч, и 500, и даже миллион. Вот тогда будет очевидно, что здесь поддерживают демографию, и не запретами и штрафами. Согласно недавнему исследованию, до 70% женщин готовы выйти из декрета до полутора лет возраста ребенка, если работодатель предоставит им комфортные условия работы. Если будет возможен гибкий график, дистанционная работа, помощь с детьми. Я за такие меры поддержки», - рассказала она.

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