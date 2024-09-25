«Премии вместо штрафов»: Буцкая о поддержке беременных сотрудниц работодателями
Есть компании, которые выплачивают сотруднице от 200 тысяч до миллиона рублей за рождение ребенка, они вносят реальный вклад в демографию, заявила НСН Татьяна Буцкая.
В вопросах подъема демографии необходимы не запреты, а наоборот меры поддержки, например, для компаний, которые оказывают помощь беременным сотрудницам или сотрудницам с детьми. Об этом в беседе с НСН заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Работодателям в Приморском крае запретили склонять женщин к аборту, сообщил «Коммерсант». Под «склонением» женщин к аборту подразумевают «уговоры, подкуп, обман, шантаж, использование служебной зависимости». За подобные действия вводятся штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 10 тысяч рублей — для должностных лиц и до 100 тысяч рублей — для юрлиц. По мнению Буцкой, законодательству стоит поощрять компании, которые по-настоящему вносят свой вклад в демографию.
«Во всем, что касается абортов, мы должны быть максимально тактичны, а с другой стороны, должны показывать максимальную поддержку, как женщине, ее семье, так и работодателю. Я за те законы, которые поддерживают работодателей, оказывающих поддержку сотрудникам с семейными обязанностями. Именно так они называются. В некоторых регионах ЦФО, например, во Владимирской и Липецкой областях уже приняты законы, которые поддерживают работодателей-лидеров ЭКГ-рейтинга региона. ЭКГ – это экология, кадры, государство. Это когда компания поддерживает тот регион, в котором она работает, как на уровне защиты природы, так и на уровне, самое главное, поддержки своих сотрудников. Сейчас эти компании вносят огромный вклад в будущее страны. Например, с точки зрения материнского капитала, который платят работодатели. Он может быть и 200 тысяч, и 500, и даже миллион. Вот тогда будет очевидно, что здесь поддерживают демографию, и не запретами и штрафами. Согласно недавнему исследованию, до 70% женщин готовы выйти из декрета до полутора лет возраста ребенка, если работодатель предоставит им комфортные условия работы. Если будет возможен гибкий график, дистанционная работа, помощь с детьми. Я за такие меры поддержки», - рассказала она.
Ранее Буцкая предложила наделить сухие молочные смеси статусом лекарственных препаратов и выдавать их бесплатно по рецепту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума одобрила запрет на усыновление гражданами стран, где разрешена смена пола
- «Наруто» и «Атака титанов»: В РФ назвали самый популярный жанр комиксов
- СМИ: В Лос-Анджелесе полиция проверяет информацию о захвате заложников
- Якутский хоррор «Кукушка» откроет международный кинофестиваль «НСТ Хоррор Фест»
- Совершившему теракты в РФ агенту СБУ дали 25,5 лет в Москве
- Песков: Госдума принимает не только запретительные законы
- Богомолов: Театр на Бронной и Театр-сцену «Мельников» не объединят
- Продюсер Дворцов: Любовь Успенская зарабатывает от 4 миллионов рублей
- Песков назвал «фатальной ошибкой» позицию Зеленского по принуждению РФ к миру
- СМИ: Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru