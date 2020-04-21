Елена Милашина остаётся без защиты правоохранительных органов

12 апреля в «Новой газете» появилась статья под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло» с подзаголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома» и под авторством спецкора издания Елены Милашиной. Чеченский лидер Рамзан Кадыров раскритиковал ФСБ за бездействие в отношении публикаций «Новой газеты» о мерах борьбы с коронавирусом COVID-2019 в республике и обратился к руководству государства с просьбой остановить провокации: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите!» Некоторые правозащитники и руководство «Новой газеты» расценили это обращение как угрозу и предприняли соответствующие меры. Позже издание удалило материал о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованиям Роскомнадзора.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в беседе с НСН сообщил, что правозащитники уже сделали запрос на предоставление физической защиты для автора статьи, и рассказал о мерах, предпринимаемых редакцией.

«Редакция никогда не комментирует меры безопасности в отношении своих сотрудников. Это исключено. Правозащитники сейчас выполняют свою функцию, они попросили физической защиты для Елены Милашиной, но никакого ответа из правоохранительных органов у меня пока нет. Редакционная политика в этом случае стандартна – наша юридическая служба отправила запрос в генеральную прокуратуру на уточнение причин, по которым генеральная прокуратура потребовала удаление материала. Мы хотим понять, на чём основывается это требование. Также мы, безусловно, руководствуемся нашим главным правилом – мы даём стороне, которая считает себя задетой, право на ответ и мы уже ответ пресс-секретаря господина Кадырова у себя опубликовали», - сказал Муратов.