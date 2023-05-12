СМИ: МАГАТЭ представит в Совбез ООН проект соглашения по Запорожской АЭС
12 мая 202321:52
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал до конца месяца представить в Совбез ООН проект договора между Россией и Украиной по сохранению безопасности на Запорожской АЭС, сообщает агентство Reuters.
Точная дата, когда проект будет готов не определена.
Документ предполагает введение запрета на обстрел ЗАЭС и близлежащей территории, а также на открытия огня со стороны станции.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru