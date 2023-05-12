СМИ: МАГАТЭ представит в Совбез ООН проект соглашения по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал до конца месяца представить в Совбез ООН проект договора между Россией и Украиной по сохранению безопасности на Запорожской АЭС, сообщает агентство Reuters.

В «Росэнергоатоме» заявили об атаках дронов ВСУ на Запорожскую АЭС

Точная дата, когда проект будет готов не определена.

Документ предполагает введение запрета на обстрел ЗАЭС и близлежащей территории, а также на открытия огня со стороны станции.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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