Экспресс-тесты на антитела к COVID-19 пройдут все столичные медработники

Всем работникам медицинских учреждений российской столицы проведут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказала в эфире «Первого канала» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, по её словам, экспресс-тестированием будут охвачены все медработники мегаполиса вне зависимости от типа медучреждения - перепрофилированных для лечения COVID-19 и других многопрофильных больницах и поликлиниках.

В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца. Причём суть этого вида тестирования не предполагает определение наличия или отсутствия в крови вируса. Оно выявляют иммуноглобулин, который даёт возможность сказать, инфицирован ли человек, а также болел ли он ранее, т.е. наличие антител к конкретной инфекции.

Кроме того, со следующей недели, по словам Раковой, на COVID-19 будут проверяться пациенты всех стационаров, а не только специализированных для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас в мегаполисе выполняется ежесуточно свыше 18 тысяч анализов на коронавирус.

