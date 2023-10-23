Эксперты заявили о снижении количества кибератак на Россию
Специализирующаяся на информационной безопасности компания StormWall заявила, что по итогам III квартала 2023 года Россия вошла в ТОП-10 самых атакуемых стран мира, сообщает Газета.Ru.
Эксперты отметили, что несмотря на продолжающуюся спецоперацию на Украине (СВО) было зафиксировано снижение числа кибератак на российские ресурсы.
«Если во II квартале 2023 года Россия находилась на 8-м месте в рейтинге самых атакуемых стран мира, то сейчас наша страна опустилась на две позиции и занимает 10-ю строчку», – уточнили в StormWall.
Ранее старший исследователь-разработчик «Лаборатории Касперского» Кирилл Круглов заявил, что хакером можно стать после первых трёх классов начальной школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru