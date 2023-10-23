Эксперты заявили о снижении количества кибератак на Россию

Эксперты отметили, что несмотря на продолжающуюся спецоперацию на Украине (СВО) было зафиксировано снижение числа кибератак на российские ресурсы.

«Если во II квартале 2023 года Россия находилась на 8-м месте в рейтинге самых атакуемых стран мира, то сейчас наша страна опустилась на две позиции и занимает 10-ю строчку», – уточнили в StormWall.

Ранее старший исследователь-разработчик «Лаборатории Касперского» Кирилл Круглов заявил, что хакером можно стать после первых трёх классов начальной школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

