Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие китайских автомобильных брендов

Несмотря на успешное производство в России, например, на производственной площадке под Тулой, эти бренды не смогли существенно оторваться от остальных. Changan с показателем 4,1% и TANK с 2,3% оказались менее узнаваемыми. Соловьев отметил, что удивительным был значительный отрыв Changan от лидеров, а пятое место TANK также вызывает сомнения, хотя признание его бренда выросло.

В следующем году эксперты ожидают значительные изменения в этом рейтинге. Geely уже разделился на Knewstar, Belgee и Geely, и может дополниться премиальным брендом Lynk & Co. Chery продолжает расширять свое присутствие с марками Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour, Kaiyi и Xcite, а в 2025 году добавится еще и новый локальный бренд Novo. Changan поделится на Changan и Uni, а GWC кроме Haval также будет развивать TANK, Poer, Wey и Ora, передает «Радиоточка НСН».

