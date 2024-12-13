Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие китайских автомобильных брендов

Эксперт по автоиндустрии Евгений Соловьев прокомментировал aif.ru рейтинг китайских автомобильных брендов по степени узнаваемости, заявив, что в наступающем году произойдет сильное дробление.

Согласно опросу, проведенному экспертами аналитического агентства «Автостат», самым узнаваемым китайским брендом для большинства россиян оказался Geely, которого без подсказок отличает около трети опрошенных. На втором месте Chery с показателем 24,6%, а замыкает тройку Haval с результатом 22,1%.

Россиянам назвали главные ошибки при покупке китайских автомобилей

Несмотря на успешное производство в России, например, на производственной площадке под Тулой, эти бренды не смогли существенно оторваться от остальных. Changan с показателем 4,1% и TANK с 2,3% оказались менее узнаваемыми. Соловьев отметил, что удивительным был значительный отрыв Changan от лидеров, а пятое место TANK также вызывает сомнения, хотя признание его бренда выросло.

В следующем году эксперты ожидают значительные изменения в этом рейтинге. Geely уже разделился на Knewstar, Belgee и Geely, и может дополниться премиальным брендом Lynk & Co. Chery продолжает расширять свое присутствие с марками Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour, Kaiyi и Xcite, а в 2025 году добавится еще и новый локальный бренд Novo. Changan поделится на Changan и Uni, а GWC кроме Haval также будет развивать TANK, Poer, Wey и Ora, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости /
ТЕГИ:КитайАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры