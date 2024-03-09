Эксперты предупредили россиян о фейковых опросах мошенников перед выборами
Мошенники перед выборами президента России, запланированными на 15-17 марта, запустили поддельные сайты с опросами для сбора персональных данных граждан и похищения их средств. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметила в беседе с агентством куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, перед выборами всегда проводят легальные опросы россиян, и это придает больше убедительности легендам мошенников.
«Уже сейчас на нашу платформу стали поступать сигналы о запуске таких сайтов с опросами. За участие в исследовании на них пользователям обещают оплату», — указала эксперт.
По словам Храпуновой, злоумышленники могут просить заполнить анкету участника опроса, указав паспортные данные и реквизиты карты для получения «оплаты». Также мошенники используют схему, когда человек отвечает на вопросы, а далее его просят указать паспортные данные и реквизиты карты для «идентификации».
В свою очередь, адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук предупредил, что злоумышленники часто рассылают сообщений в мессенджерах или на электронную почту, обзванивают россиян от имени фейковых организаций якобы для анкетирования.
«За заполнение анкеты... обещают небольшое вознаграждение в размере от одной до пяти тысяч рублей, после перехода по ссылке система просит ввести данные банковской карты», — указал Полещук.
Эксперт отметил, что нередко ссылка содержит вирус, с помощью которого мошенники получают доступ к сообщениям либо приложениям банков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru