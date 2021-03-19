Эксперты оценили новую политику конфиденциальности WhatsApp

Изменения в пользовательском соглашении и политике конфиденциальности WhatsApp увеличивает риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями. К такому выводу пришли исследователи из Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», сообщает RT.

Последняя редакция условий использования и политики конфиденциальности сервиса выпустили 4 января 2021 года. Специалисты отметили, что новые правила облегчают манипулирование мнением пользователей.

Работников оборонных предприятий оставили без WhatsApp и Zoom

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политики Алексей Пушков назвал решение WhatsApp обновить правила использования «диктатом собственных правил игры».



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
ТЕГИ:КибербезопасностьWhatsapp
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры