Эксперты оценили новую политику конфиденциальности WhatsApp
Изменения в пользовательском соглашении и политике конфиденциальности WhatsApp увеличивает риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями. К такому выводу пришли исследователи из Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», сообщает RT.
Последняя редакция условий использования и политики конфиденциальности сервиса выпустили 4 января 2021 года. Специалисты отметили, что новые правила облегчают манипулирование мнением пользователей.
Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политики Алексей Пушков назвал решение WhatsApp обновить правила использования «диктатом собственных правил игры».
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