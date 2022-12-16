Эксперты назвали продукты, которые могут исчезнуть из российских магазинов
Независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов заявил, что из российских магазинов могут исчезнуть продукты, являющиеся для нашей страны экзотикой, сообщает «Вечерняя Москва».
Он привёл в пример бананы, которые не растут в России и теоретически могут пропасть с полок, потому что в стране их не смогут производить.
Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха, в свою очередь, указал на продукцию компании Nestle, которая управляет более чем двумя тысячами брендов, например, растворимое кофе Nescafe, ботончики NUTS, леденцы «Бон Пари», каши «Быстров» и приправы Maggi.
Эксперты объясняют исчезновение продуктов уходом компаний с российского рынка. При этом Анфиногенов выразил уверенность, что привычные продукты питания всегда будут в продаже, так как после ввода в 2014 году санкций «значительно укрепилось сельское хозяйство».
«В России хорошо обстоят дела с охлажденным мясом, птицей, бакалеей и крупами. Ни по одному направлению в категориях нет опасений, что какие-то товары могут исчезнуть из российских магазинов. Многие овощи и фрукты успешно выращивают в теплицах», — подчеркнул он, добавив, что также весьма успешно работает импортозамещение.
Ранее с прилавков крупнейших магазинов России стали исчезать чипсы американского бренда Pringles, в сетях «Лента» и «Верный» заявили о минимальных запасах продукции, а в «Магните» они закончились полностью, сообщает RT.
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