Эксперты назвали продукты, которые могут исчезнуть из российских магазинов

Он привёл в пример бананы, которые не растут в России и теоретически могут пропасть с полок, потому что в стране их не смогут производить.

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха, в свою очередь, указал на продукцию компании Nestle, которая управляет более чем двумя тысячами брендов, например, растворимое кофе Nescafe, ботончики NUTS, леденцы «Бон Пари», каши «Быстров» и приправы Maggi.

Эксперты объясняют исчезновение продуктов уходом компаний с российского рынка. При этом Анфиногенов выразил уверенность, что привычные продукты питания всегда будут в продаже, так как после ввода в 2014 году санкций «значительно укрепилось сельское хозяйство».

«В России хорошо обстоят дела с охлажденным мясом, птицей, бакалеей и крупами. Ни по одному направлению в категориях нет опасений, что какие-то товары могут исчезнуть из российских магазинов. Многие овощи и фрукты успешно выращивают в теплицах», — подчеркнул он, добавив, что также весьма успешно работает импортозамещение.

Ранее с прилавков крупнейших магазинов России стали исчезать чипсы американского бренда Pringles, в сетях «Лента» и «Верный» заявили о минимальных запасах продукции, а в «Магните» они закончились полностью, сообщает RT.