Bloomberg: Nestle остановит в России работу брендов KitKat и Nesquik
Швейцарская компания Nestle прекратит продажу брендов Nesquik и KitKat, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Накануне компании Nestle и Unilever уведомили российские торговые сети о повышении цен на продукцию до 45%.
Ранее стало известно, что Nestle прекращает экспорт в Россию и импорт не жизненно важных продуктов питания.
В числе таких продуктов - кофе Nespresso и натуральная минеральная вода S.Pellegrino.
9 марта компания заявила, что прекратила инвестиции на территории РФ.
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