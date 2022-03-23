Bloomberg: Nestle остановит в России работу брендов KitKat и Nesquik

Швейцарская компания Nestle прекратит продажу брендов Nesquik и KitKat, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Накануне компании Nestle и Unilever уведомили российские торговые сети о повышении цен на продукцию до 45%.

Ранее стало известно, что Nestle прекращает экспорт в Россию и импорт не жизненно важных продуктов питания.

В числе таких продуктов - кофе Nespresso и натуральная минеральная вода S.Pellegrino.

9 марта компания заявила, что прекратила инвестиции на территории РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:Бизнескомпания
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