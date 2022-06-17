Эксперт заявил, что россиянам стали чаще отказывать в гарантийном ремонте машин
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что российские автодилеры стали чаще отказывать клиентам в ремонте находящихся на гарантии автомобилей, сообщает NEWS.ru.
По его словам, причиной является отсутствие запчастей, так как из-за санкций поставки либо стали задерживаться, либо вовсе остановились.
«Запчасти не завозятся, поэтому у большинства брендов зачастую гарантийный ремонт просто не согласовывается. Кое-где это ещё происходит, но это касается тех случаев, когда имеются запасы завезённых ранее запчастей», — пояснил он.
Шапарин отметил, что россияне подали к автопроизводителям «целый ряд исков», которые в основном отклоняются, однако у автовладельцев всё же есть шанс через суд получить от дилера двойную стоимость машины.
Ранее заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских заявил, что частично закрыть спрос на зарубежные компоненты сможет 3D-печать автозапчастей, однако для этого необходимо наращивать внедрение аддитивных технологий в отечественный автопром, сообщает RT.
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