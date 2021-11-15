Эксперт заявил, что Россия обогнала СССР по потреблению пива

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что за последние 30 лет в России в два раза выросло потребление пива.

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По его словам, в граждане СССР в год выпивали на душу населения 28 литров винодельческой продукциию, 24 литра пива и 10 литров крепкого алкоголя.

«А сегодня мы пиво пьём 50 литров, крепкий алкоголь – 15 литров, а винодельческую продукцию – в три раза меньше», - заключил Дробиз в эфире «Радио 1».

Ранее в пресс-службе ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу заявили, что за употребление спиртных напитков и наркотических средств в общественных местах были наказаны почти 8 500 петербуржцев, которых оштрафовали, в общей сложности, почти на 3,4 млн рублей, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: flickr/LenDog64
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