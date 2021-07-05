Эксперт рассказал, как вычислить прослушку по телефону

Среди признаков этого он назвал повышенный расход батареи. Программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты. Кроме того, они скрывают свое постоянное присутствие на гаджете.

Среди другого признака прослушки - таргетированный под разговоры контент. В случае появления подозрений телефон следует отключить и немедленно обратиться в сервисный центр.

Ранее сообщалось, что существуют услуги операторов сотовой связи, позволяющие определить, где находится человек.

