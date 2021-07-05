Эксперт рассказал, как вычислить прослушку по телефону
Помехи во время разговора по телефону, как правило, возникают по естественным причинам, однако в этом случае к телефону может быть подключена третья сторона, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директор компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова.
Среди признаков этого он назвал повышенный расход батареи. Программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты. Кроме того, они скрывают свое постоянное присутствие на гаджете.
Среди другого признака прослушки - таргетированный под разговоры контент. В случае появления подозрений телефон следует отключить и немедленно обратиться в сервисный центр.
Ранее сообщалось, что существуют услуги операторов сотовой связи, позволяющие определить, где находится человек.
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