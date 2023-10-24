Эксперт: неофициальные клиенты WhatsApp могут красть платежные данные

Директор по продуктам группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов предостерег от использования неофициального клиента мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta).

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Эксперт обратил внимание, что модифицированные клиенты распространяются через неофициальные источники приложений, которые не несут ответственности за код программы. Существует вероятность наличия вредоносной нагрузки, предупредил он.

«Это относится к приложениям любого назначения, включая мессенджеры», – цитирует Кузнецова «Газета.Ru».

По его словам, неофициальные клиенты WhatsApp могут содержать модуль, похищающий платежную информацию со смартфона. Есть вероятность, что данные будут использовать киберпреступники для хищения денежных средств.

Ранее WhatsApp разрешил использовать два аккаунта одновременно, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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