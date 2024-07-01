Эксперт Нельга: Россияне смогут забрать свои пенсионные накопления единовременно
Согласно изменениям в действующее законодательство россияне смогут забрать все свои пенсионные накопления единовременно. Об этом сайту АиФ заявила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга.
По её словам, такая возможность появится в случае, если накопительная пенсия, рассчитанная из общей суммы, имеющейся на специальной части индивидуального лицевого счёта, будет менее 10% от установленного по стране размера прожиточного минимума пенсионера.
«Ранее для определения права на единовременную выплату требовалось сложное сравнение различных показателей. Это изменение делает процедуру более простой и понятной», - сказала она.
Нельга добавила, что также с 1 июля у пенсионеров появилась возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.
Ранее Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru