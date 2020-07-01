Эксперт назвал голосование по поправкам к Конституции демократичным и легитимным

Военный обозреватель Виктор Литовкин считает голосование по внесению изменений в Конституцию РФ демократичным и легитимным. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Я считаю, что это голосование полностью легитимно. Сам процесс был организован на должном уровне», - сказал Виктор Литовкин.

Он отметил демократичность голосования по поправкам к Конституции РФ.