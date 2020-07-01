Эксперт назвал голосование по поправкам к Конституции демократичным и легитимным

Военный обозреватель Виктор Литовкин считает голосование по внесению изменений в Конституцию РФ демократичным и легитимным. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Я считаю, что это голосование полностью легитимно. Сам процесс был организован на должном уровне», - сказал Виктор Литовкин.

Он отметил демократичность голосования по поправкам к Конституции РФ.

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«Демократичность в том, что никто меня никуда не гнал. Я сам пошел на голосование, зарегистрировался. Я знаю, что это моя страна, я здесь живу и голосую за ее будущее, за то, что будет лучше для нее, а значит, и для меня», - заключил эксперт.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

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ФОТО: Павел Львов//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКонституция РФПоправки Голосование
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