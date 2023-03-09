Эксперт напомнила о семи нерабочих днях на майские праздники в России
Россиян ожидает семь нерабочих дней в период майских праздников. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.
Как отметила эксперт, жители страны будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также 6-9 мая, пишет РИА ФАН.
«В 2023 году правительством России установлено три дня в году, когда ... рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими официально сокращенных дней не будет», — отметила Санина в беседе с РИА Новости.
В пятницу, 28 апреля, перед Праздником весны и труда, и 5 мая, перед Днем Победы, россияне будут работать в обычном режиме. При этом работодатели могут по своему желанию сократить рабочие часы, отмечает «Свободная пресса».
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