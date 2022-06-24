Эксперт напомнил россиянам о повышении зарплаты из-за увеличения МРОТ
Россиян, зарплата которых связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), ожидает повышение дохода с 1 июля. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнил, что в июне МРОТ был повышен на 10%, до 15 279 рублей, отмечает телеканал «360».
«Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят. Поэтому компании будут повышать зарплату таким сотрудникам до новой величины МРОТ», — подчеркнул Дударев.
Специалист добавил, что минимальный размер оплаты труда не входят надбавка за стаж, районные и «северные» коэффициенты, они начисляются сверх уровня МРОТ, пишет Ura.ru.
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