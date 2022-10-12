Эксперт допустил значительный рост коммунальных платежей

По его мнению, «далеко не факт, что этим все ограничится».

Эксперт отметил, что на время проведения спецоперации власти могли бы рассмотреть вопрос заморозки роста цен за коммунальные услуги, однако чиновники вряд ли одобрят подобные решения.

«Скорее всего, этого не будет, так как за счёт ЖКХ пополняется бюджет, а это традиционно притягивает к себе огромное количество коррупционеров, и им крайне невыгодно начинать урезать себе «кормушку», — резюмировал Разуваев.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предновогодний взлёт тарифов ЖКХ на 9% ухудшит положение россиян.