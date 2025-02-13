Вице-губернатор Саратовской области Пивоваров ушел в отставку

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Кадровые изменения в правительстве: Пивоваров И.И. освобожден от должности вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Обязанности Пивоварова будет выполнять заместитель председателя правительства Михаил Орлов.

Игорь Пивоваров занимал свой пост с мая 2016 года.

Ранее в отставку ушел врио замгубернатора Курской области Роман Денисов, он покинул должность по собственному желанию, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новость
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