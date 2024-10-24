Экс-замминистру просвещения Раковой реальный срок заменили на условный

В сообщении говорится, что решение Никулинского суда столицы, который назначил экс-чиновнице пять лет колонии, определено считать условным. Испытательный срок - пять лет.

Отмечается, что в остальной части приговор был оставлен без изменения.

По версии следствия, Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев похитили более 50 млн бюджетных рублей. Фигуранты занимались фиктивным трудоустройством, а также разворовывали средства на договорах с «Шанинкой».

Зуев, который погасил более 15 млн рублей ущерба, получил по данному делу четыре года условно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

