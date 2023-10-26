Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову лишили родительских прав
26 октября 202313:40
Щербинский суд Москвы лишил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову родительских прав на 12-летнюю дочь, сообщает Business FM.
Суд удовлетворил иск экс-супруга журналистки, сотрудника Russia Today Игоря Овсянникова.
В октябре 2022 года Овсянникову частично ограничили в родительских правах и обязали выплачивать алименты на дочь и сына, который принял решение жить с отцом.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года заключения по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru