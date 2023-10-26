Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову лишили родительских прав

Суд удовлетворил иск экс-супруга журналистки, сотрудника Russia Today Игоря Овсянникова.

В октябре 2022 года Овсянникову частично ограничили в родительских правах и обязали выплачивать алименты на дочь и сына, который принял решение жить с отцом.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года заключения по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

