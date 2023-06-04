Экс-разведчик США Риттер восхитился уровнем комфорта в городах России

Риттер обратил внимание на высокий уровень цифровизации сферы услуг в России. Он отметил, что наличные деньги в стране постепенно вытесняются системами безналичной оплаты.

Также экс-разведчик оценил удобство каршеринга. В США есть похожая система, но она распространяется лишь на велосипеды, сказал в ответ Наполитано.

Советник по туризму кубинского посольства в Москве Кристина Леон Изнага сообщила о подготовке к внедрению российской платежной системы «Мир», передает «Радиоточка НСН».

