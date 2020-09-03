Экс-помощник Фургала Карепов опроверг заключение сделки со следствием

Бывший помощник экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов не заключал никакого досудебного соглашения со следствием. Об этом заявил ТАСС адвокат Карепова Артем Сарбашев, который переговорил со своим доверителем в Басманном районном суде Москвы.

Как подчеркнул защитник, Андрей Карепов категорически не признает вину и опровергает информацию о том, что якобы заключил досудебного соглашения со следствием. В прошлом месяце Карепов пожаловался на избиения конвоирами в следственном изоляторе. Сегодня ранее Фургал сообщил в суде, что следователь предъявил ему для ознакомления досудебное соглашение, якобы заключенное с Кареповым.

Экс-губернатор заявил, что считает свое уголовное дело политическим. Он рассказал на давление со стороны следствия. По словам Фургала, старший следователь дал ему понять, что, если он не признает вину, к уголовной ответственности привлекут его бывшую жену и старшую дочь, передает Ura.ru.

В свою очередь прокурор заявил, что Фургал руководил преступной группой, которая занималась устранением «неугодных ему лиц». Представитель гособвинения утверждал, что свидетели до сих пор испытывают страх от деятельности Фургала. Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста экс-губернатора.

