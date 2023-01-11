Суд заочно арестовал предпринимателя Зимина* по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в России иноагентом), сообщает ТАСС.
По решению суда мужчину, обвиняемого в махинациях с 52% акций каршеринговой компании BelkaCar на сумму 567 млн рублей, отправят в СИЗО на два месяца «с момента задержания на территории России или экстрадиции».
Ранее Зимин заявил журналу Forbes, что возбуждённое против него уголовное дело является политическим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru