Суд заочно арестовал предпринимателя Зимина* по делу о мошенничестве

По решению суда мужчину, обвиняемого в махинациях с 52% акций каршеринговой компании BelkaCar на сумму 567 млн рублей, отправят в СИЗО на два месяца «с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее Зимин заявил журналу Forbes, что возбуждённое против него уголовное дело является политическим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».