Экономист Зубец: В Россию начнут завозить трудовых мигрантов из КНДР и Индии

Рекрутинговые агентства не видят проблем в том, чтобы привезти в Россию несколько тысяч квалифицированных рабочих из Индии, которых можно использовать на технологически сложных производствах, отметил Зубец в беседе с «Говорит Москва». По его словам, рабочих из Центральной Азии не всегда можно отправить на такие производства.

Зубец отметил, что в России миграционный вопрос спровоцировал социальную напряженность. По его мнению, местное население раздражено тем, что коренных граждан вытесняют с рабочих мест, а сами мигранты зачастую не стремятся к интеграции в российское общество.

Ранее в Совфеде предложили обязать мигрантов заранее оплачивать себе дорогу в страну пребывания, напоминает RT.

