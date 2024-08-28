Экономист Зубец: В Россию начнут завозить трудовых мигрантов из КНДР и Индии

В Россию могут начать завозить трудовых мигрантов из Индии и Северной Кореи из-за ужесточения отношения к рабочим из Средней Азии, заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец при правительстве России.

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Рекрутинговые агентства не видят проблем в том, чтобы привезти в Россию несколько тысяч квалифицированных рабочих из Индии, которых можно использовать на технологически сложных производствах, отметил Зубец в беседе с «Говорит Москва». По его словам, рабочих из Центральной Азии не всегда можно отправить на такие производства.

Зубец отметил, что в России миграционный вопрос спровоцировал социальную напряженность. По его мнению, местное население раздражено тем, что коренных граждан вытесняют с рабочих мест, а сами мигранты зачастую не стремятся к интеграции в российское общество.

Ранее в Совфеде предложили обязать мигрантов заранее оплачивать себе дорогу в страну пребывания, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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