Экономист прогнозирует рост стоимости авиабилетов на рейсы по России на треть

Авиабилеты на внутренние полеты по России могут вырасти на треть к концу года, заявил «Газете.Ru» экономист Андрей Лобода.

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По его мнению, этот прогноз актуален даже в случае, если Минтранс решит не продлевать субсидирование отечественных компаний за выполненные внутренние рейсы.

«Компании выживают в том числе за счет поддержки государством внутренних перевозок. При этом нужно понимать, что субсидии не касаются перелетов, которыми пользуется большая часть населения», - сказал экономист.

Он также отметил, что со следующего года и до окончания выборов в России рост цен на авиабилеты вряд ли превысит показатели инфляции за текущий год.

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ФОТО: РИА Новости
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