Экономист прогнозирует рост стоимости авиабилетов на рейсы по России на треть
14 ноября 202318:40
Авиабилеты на внутренние полеты по России могут вырасти на треть к концу года, заявил «Газете.Ru» экономист Андрей Лобода.
По его мнению, этот прогноз актуален даже в случае, если Минтранс решит не продлевать субсидирование отечественных компаний за выполненные внутренние рейсы.
«Компании выживают в том числе за счет поддержки государством внутренних перевозок. При этом нужно понимать, что субсидии не касаются перелетов, которыми пользуется большая часть населения», - сказал экономист.
Он также отметил, что со следующего года и до окончания выборов в России рост цен на авиабилеты вряд ли превысит показатели инфляции за текущий год.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru