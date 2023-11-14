Экономист прогнозирует рост стоимости авиабилетов на рейсы по России на треть

По его мнению, этот прогноз актуален даже в случае, если Минтранс решит не продлевать субсидирование отечественных компаний за выполненные внутренние рейсы.

«Компании выживают в том числе за счет поддержки государством внутренних перевозок. При этом нужно понимать, что субсидии не касаются перелетов, которыми пользуется большая часть населения», - сказал экономист.

Он также отметил, что со следующего года и до окончания выборов в России рост цен на авиабилеты вряд ли превысит показатели инфляции за текущий год.