Экономист Финогенова: С 1 октября повысят пенсии экс-сотрудникам ФСБ и МВД

Так, пенсии вырастут для достигших в сентябре 80-летнего возраста и получателей страховых пенсий с первой группой инвалидности, отмечает телеканал «360».

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — указала Финогенова.

Кроме того, бывшим военнослужащим и приравненным к ним экс-сотрудникам силовых ведомств — ФСБ, Федеральной службы охраны, СВР, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, таможни, органов контроля за оборотом наркотиков — проиндексируют пенсии на 10,5%, пишет «Свободная пресса».

Повышение выплат ожидает и пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы. При этом доплаты осуществляются не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи и составляют не более трети от фиксированной выплаты на каждого.

