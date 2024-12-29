Путин и Алиев вновь обсудили крушение самолета AZAL в Актау

Российский президент Владимир Путин и глава Азербайджана провели новые, уже третьи телефонные переговоры о крушении авиалайнера в Актау. Об этом сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам чиновника, обсуждение сторон касалось «различных вопросов», связанных с авиакатастрофой.

Баку потребовал от Москвы извинений, признания вины и выплаты компенсаций из-за крушения самолета в Актау

Заявление пресс-секретаря президента России появилось на фоне публикации интервью Ильхама Алиева на азербайджанском телевидении.

В нем Алиев потребовал от Москвы наказать виновных в крушении Azerbaijan Airlines и выплатить пострадавшим компенсации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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