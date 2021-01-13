Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме

Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в колонии по делу о пьяном ДТП, предложили стать чтецом в тюремном храме. Об этом «Комсомольской правде» сообщил сын актера Василия Ливанова Борис.

По его словам, Ефремов — религиозный человек, он «может найти отдушину, став чтецом». Также актер «может обслуживать храм».

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Борис Ливанов отбывал восьмилетний срок за убийство человека в пьяной драке в колонии. Он трудился в клубе, организовывал фестиваль для заключенных «Калина красная». Также у него была телестудия.

Ранее Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет заключения за смертельное ДТП в центре Москвы.

Между тем, адвокат артиста Петр Хархорин рассказал, что колония, в которой он содержится, - одна из лучших в России, передает РИА ФАН. Защитник также сообщил, что Ефремов уже определен на работу, но попросил не распространяться об этом.

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Фото: beleparh.ru
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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