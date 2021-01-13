Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме

Борис Ливанов отбывал восьмилетний срок за убийство человека в пьяной драке в колонии. Он трудился в клубе, организовывал фестиваль для заключенных «Калина красная». Также у него была телестудия.

Ранее Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет заключения за смертельное ДТП в центре Москвы.

Между тем, адвокат артиста Петр Хархорин рассказал, что колония, в которой он содержится, - одна из лучших в России, передает РИА ФАН. Защитник также сообщил, что Ефремов уже определен на работу, но попросил не распространяться об этом.

