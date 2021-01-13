Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме
Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в колонии по делу о пьяном ДТП, предложили стать чтецом в тюремном храме. Об этом «Комсомольской правде» сообщил сын актера Василия Ливанова Борис.
По его словам, Ефремов — религиозный человек, он «может найти отдушину, став чтецом». Также актер «может обслуживать храм».
Борис Ливанов отбывал восьмилетний срок за убийство человека в пьяной драке в колонии. Он трудился в клубе, организовывал фестиваль для заключенных «Калина красная». Также у него была телестудия.
Ранее Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет заключения за смертельное ДТП в центре Москвы.
Между тем, адвокат артиста Петр Хархорин рассказал, что колония, в которой он содержится, - одна из лучших в России, передает РИА ФАН. Защитник также сообщил, что Ефремов уже определен на работу, но попросил не распространяться об этом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- В России выявлено 22 850 новых случаев COVID-19 за сутки
- 71 человек отравился в Дагестане питьевой водой
- Ефремову предложили стать чтецом в тюремном храме
- МИД РФ не сомневается в успешной реализации «Северного потока — 2»
- В Петербурге раскрыта кража предметов археологии на 5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru